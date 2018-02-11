"Урал" отдал двух футболистов в аренду в "Алашкерт"

Полузащитники "Урала" Сергей Серченков и Александр Щербаков перешли в армянский клуб "Алашкерт". Как сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба, они будут выступать там до конца сезона на правах аренды.

– В нынешнем сезоне "Алашкерт" лидирует в чемпионате своей страны, опережая ближайшего конкурента на шесть очков. Ереванский клуб регулярно участвует в квалификации Лиги чемпионов, и выступление в этой команде, рассчитывают в руководстве "Урала", даст молодым футболистам большой опыт и положительным образом скажется на развитии дальнейшей карьеры. Желаем Александру Щербакову и Сергею Серченкову успешного выступления в чемпионате Армении, получения регулярной игровой практики и отсутствия травм, – говорится в сообщении на сайте "Урала".

В текущем сезоне 21-летний Серченков и 19-летний Щербаков провели по одному матчу в Кубке России.