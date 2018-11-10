"Урал" - "Оренбург": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Урала" и "Оренбурга" на матч 14-го тура чемпионата России.

"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумль, Эль-Кабир, Панюков.

Запасные: Баклов, Полетаев, Данцев, Ходжаниязов, Динга, Бавин, Евсеев, Чантурия, Араторе, Ильин, Артем Юсупов.

"Оренбург": Довбня, Андреев, Малых, Сиваков, Терехов, Бегич, Маляров, Кулишев, Сутормин, Мишкич, Чуканов.

Запасные: Фролов, Руденко, Шахов, Алвеш, Деспотович.

Матч "Урал" - "Оренбург" пройдет сегодня, 10 ноября, в Екатеринбурге и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.