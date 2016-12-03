"Урал" опубликовал фото газона на стадионе ЦСКА

"Урал" в официальном твиттере опубликовал фото газона стадиона ЦСКА, на котором сегодня пройдет матч 17-го тура чемпионата России. На снимках видно, что поле находится не в лучшем состоянии. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.
Трансляция матча ЦСКА - "Урал"
Качество поля на Арене ЦСКА в день матча #ЦСКАУрал pic.twitter.com/AKGCOst76u– ФК Урал (@FCURAL) 3 декабря 2016 г.
lexxxus
Ралпачан Фляйшманъ ну не с теми сравниваешь, в Испании стадионы такие же как и в Перми и Самаре, вот Атлетико новый построил, Реал и Барса реконструируются по немножку, но остальные стадионы там минимум по 50 лет стоят уже
13:58
Ралпачан Фляйшманъ
провинциалы так разнылись, будто в условной Самаре или Перми стадионы лучше чем в Испании.
13:36
Буква Ё
Московские команды так любят ныть про плохие стадионы в регионах, на мобильники снимать. А сами-то?
13:32
30 лет за ЦСКА!
Птицик - Не все могут в сарказм, мало кто может это делать. Не умеешь- не берись, завидуй молча.
13:30
30 лет за ЦСКА!
and0508 - Например?
13:26
Птицuk
Урал, вы ваще обарзели что ли? Забыли, кто вы, а кто ЦСКа? Фотографировать поле и выкладывать в сетях могут игроки только одного клуба, нечего тут своевольничать... Вот перейдёт к вам Игнашевич, тогда и будет у вас поле фоткать, он это любит, но только для себя. Поле ЦСКа - священно, в него кровь закапана, которую Вернблюм выбил из соперников, а уже сколько кокаина там оставлено - вам лучше вообще не знать.
13:24
Лекс
Москва, зима.... вы хотели траву по пояс?)
13:12
and0508
В регионах лучше готовят поле ...
12:54
zent
Селфи сделайте и молитесь, может и у вас такой будет в 4 000 году.
12:54
Человек 555
кто бы фоткал продажная команда у которой нет поля совсем
12:46
Айл би бэк
Ростов снегом завалило.
12:40