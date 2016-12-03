12:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Урал" опубликовал фото газона на стадионе ЦСКА

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"Урал" в официальном твиттере опубликовал фото газона стадиона ЦСКА, на котором сегодня пройдет матч 17-го тура чемпионата России. На снимках видно, что поле находится не в лучшем состоянии. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Урал"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 17-й тур
Материалы REN-TV

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КОММЕНТАРИИ (11)
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lexxxus

Ралпачан Фляйшманъ ну не с теми сравниваешь, в Испании стадионы такие же как и в Перми и Самаре, вот Атлетико новый построил, Реал и Барса реконструируются по немножку, но остальные стадионы там минимум по 50 лет стоят уже

13:58

Ралпачан Фляйшманъ

провинциалы так разнылись, будто в условной Самаре или Перми стадионы лучше чем в Испании.

13:36

Буква Ё

Московские команды так любят ныть про плохие стадионы в регионах, на мобильники снимать. А сами-то?

13:32

30 лет за ЦСКА!

Птицик - Не все могут в сарказм, мало кто может это делать. Не умеешь- не берись, завидуй молча.

13:30

30 лет за ЦСКА!

and0508 - Например?

13:26

Птицuk

Урал, вы ваще обарзели что ли? Забыли, кто вы, а кто ЦСКа? Фотографировать поле и выкладывать в сетях могут игроки только одного клуба, нечего тут своевольничать... Вот перейдёт к вам Игнашевич, тогда и будет у вас поле фоткать, он это любит, но только для себя. Поле ЦСКа - священно, в него кровь закапана, которую Вернблюм выбил из соперников, а уже сколько кокаина там оставлено - вам лучше вообще не знать.

13:24

Лекс

Москва, зима.... вы хотели траву по пояс?)

13:12

and0508

В регионах лучше готовят поле ...

12:54

zent

Селфи сделайте и молитесь, может и у вас такой будет в 4 000 году.

12:54

Человек 555

кто бы фоткал продажная команда у которой нет поля совсем

12:46

Айл би бэк

Ростов снегом завалило.

12:40

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ