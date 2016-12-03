"Урал" опубликовал фото газона на стадионе ЦСКА

"Урал" в официальном твиттере опубликовал фото газона стадиона ЦСКА, на котором сегодня пройдет матч 17-го тура чемпионата России. На снимках видно, что поле находится не в лучшем состоянии. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

Трансляция матча ЦСКА - "Урал"