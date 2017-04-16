"Урал" обыграл "Томь" и обошел "Рубин"

В матче 23-го тура чемпионата России "Урал" дома обыграл "Томь" со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Эрик Бикфалви.

Команда Александра Тарханова набрала 10 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице, обойдя "Рубин". Подопечные Валерия Петракова занимают последнюю строчку в РФПЛ, имея в своем активе 13 результативных баллов.

Чемпионат России

Премьер-лига

23-й тур

"Урал" (Екатеринбург) – "Томь" (Томск) – 1:0 (1:0)

Гол: Бикфалви, 40.

"Урал": Заболотный, Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров (Павлюченко, 70), Фидлер (Коробов, 82), Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Манучарян, 63), Ильин.

"Томь": Солосин, Сасин, Митерев, Осипов (Карымов, 84), Попов, Большунов (Науменко, 72), Баляйкин, Чуперка, Голышев, Макурин, Соболев.

Предупреждения: Данцев, 34. Сасин, 87. Макурин, 89.

Судьи: МАТЮНИН (Москва). Болховитин (Ленинградская область), Архипов (Ульяновск).

16 апреля. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена". 3017 зрителей.

Трансляция матча "Урал" – "Томь"