"Урал" обыграл "Томь" и обошел "Рубин"

В матче 23-го тура чемпионата России "Урал" дома обыграл "Томь" со счетом 1:0. Единственный гол забил полузащитник Эрик Бикфалви.
Команда Александра Тарханова набрала 10 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице, обойдя "Рубин". Подопечные Валерия Петракова занимают последнюю строчку в РФПЛ, имея в своем активе 13 результативных баллов.
Чемпионат России
Премьер-лига
23-й тур
"Урал" (Екатеринбург) – "Томь" (Томск) – 1:0 (1:0)
Гол: Бикфалви, 40.
"Урал": Заболотный, Кулаков, Динга, Балажиц, Данцев, Димитров (Павлюченко, 70), Фидлер (Коробов, 82), Емельянов, Бикфалви, Лунгу (Манучарян, 63), Ильин.
"Томь": Солосин, Сасин, Митерев, Осипов (Карымов, 84), Попов, Большунов (Науменко, 72), Баляйкин, Чуперка, Голышев, Макурин, Соболев.
Предупреждения: Данцев, 34. Сасин, 87. Макурин, 89.
Судьи: МАТЮНИН (Москва). Болховитин (Ленинградская область), Архипов (Ульяновск).
16 апреля. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена". 3017 зрителей.
Adios Amigos R...
И с Локо уже соседи по таблице...
17:15
pnedved
"...Команда Александра Тарханова набрала 10 очков и поднялась на 10-е место в турнирной таблице...". 10 очков не маловато?
17:11