"Урал" объявил о переносе матча с "Локомотивом" на 12 марта

"Урал" на своем официальном сайте сообщил, что матч 22-го тура чемпионата России против "Локомотива" перенесен на 12 марта. Изначально планировалось, что встреча состоится 11 марта.
Игра была перенесена с 14.00 по московскому времени воскресенья, 11 марта, на 19.00 по московскому времени понедельника, 12 марта.
Ранее московский клуб обратился в РФПЛ с просьбой перенести игру против екатеринбуржцев. Железнодорожники объяснили такой запрос участием в 1/8 финала Лиги Европы, где команда Юрия Семина сыграет с "Атлетико" (первый матч состоится 8 марта в Мадриде, ответный - 15 марта в Москве).
Железнодорожники после 20 туров занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. У занимающего вторую строчку "Зенита" на 8 очков меньше.
В первом туре после возобновления чемпионата красно-зеленые дома сыграют со "Спартаком". Встреча состоится 4 марта и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.
sailor1990
А не, на Уралмаше играют. Ну пусть играют. Кто туда в понедельник поедет?
23:18 26 февраля
sailor1990
Локомотив воспользовался положением регламента. Ну, зрителей в понедельник будет намного меньше, хоть и открытие стадиона. Я точно в понедельник не пойду
23:14 26 февраля
nefanat
Ну как так-то? Раз в год любимая команда приезжает, и все планы кувырком.
22:21 26 февраля
Urrri
Ну, вообще, это проявление полного неуважения к своим болельщикам со стороны Урала. Хотели в воскресенье на стадион сходить, а переносят на 9 вечера понедельника. Давайте тогда вход бесплатный, что-ли, в качестве возмещения морального ущерба )
20:22 26 февраля