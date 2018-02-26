"Урал" объявил о переносе матча с "Локомотивом" на 12 марта

"Урал" на своем официальном сайте сообщил, что матч 22-го тура чемпионата России против "Локомотива" перенесен на 12 марта. Изначально планировалось, что встреча состоится 11 марта.

Игра была перенесена с 14.00 по московскому времени воскресенья, 11 марта, на 19.00 по московскому времени понедельника, 12 марта.

Ранее московский клуб обратился в РФПЛ с просьбой перенести игру против екатеринбуржцев. Железнодорожники объяснили такой запрос участием в 1/8 финала Лиги Европы, где команда Юрия Семина сыграет с "Атлетико" (первый матч состоится 8 марта в Мадриде, ответный - 15 марта в Москве).

Железнодорожники после 20 туров занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 45 очков. У занимающего вторую строчку "Зенита" на 8 очков меньше.

В первом туре после возобновления чемпионата красно-зеленые дома сыграют со "Спартаком". Встреча состоится 4 марта и начнется в 16.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.