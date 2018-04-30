"Урал" - об удалении Меркулова: "Куда без красной, когда судит..."

"Урал" в Твиттере прокомментировал решение судьи Алексея Еськова удалить защитника Михаила Меркулова в матче 28-го тура чемпионата России против "Ахмата". Игрок обороны уральцев получил красную карточку за фол на Раванелли.

"Ну, конечно, куда без красной карточки, когда судит... Удален с поля Меркулов. Прямую красную получил Михаил", - говорится в сообщении "Урала".

Спустя несколько минут уральцы уточнили, что защитник получил удаление за вторую желтую карточку.

Матч между "Ахматом" и "Уралом" завершился вничью - 0:0. Грозненцы после 28 туров занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Екатеринбуржцы располагаются на 8-й позиции (37).