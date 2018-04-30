18:30 | Футбол — РФПЛ

"Урал" - об удалении Меркулова: "Куда без красной, когда судит..."

Алексей ЕСЬКОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
Алексей ЕСЬКОВ. Фото Дарья ИСАЕВА, "СЭ"
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"Урал" в Твиттере прокомментировал решение судьи Алексея Еськова удалить защитника Михаила Меркулова в матче 28-го тура чемпионата России против "Ахмата". Игрок обороны уральцев получил красную карточку за фол на Раванелли.

"Ну, конечно, куда без красной карточки, когда судит... Удален с поля Меркулов. Прямую красную получил Михаил", - говорится в сообщении "Урала".

Спустя несколько минут уральцы уточнили, что защитник получил удаление за вторую желтую карточку.

Матч между "Ахматом" и "Уралом" завершился вничью - 0:0. Грозненцы после 28 туров занимают 10-е место в турнирной таблице, набрав 35 очков. Екатеринбуржцы располагаются на 8-й позиции (37).

Ахмат - Урал

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 28-й тур. "Зенит" - ЦСКА, "Краснодар" - "Локо" и другие матчи
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КОММЕНТАРИИ (1)
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Edmundo.Baldivieso

Он всю игру искал повод для удаления и пенальти, но нашел только для первого...

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