19:06 | Футбол — РФПЛ

"Урал" - о ничьей ЦСКА и "Зенита": "Приятно, когда конкуренты теряют очки"

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"Урал" в Твиттере отреагировал на результат матча 14-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом" (0:0). Пресс-служба екатеринбургского клуба осталась рада тому, что конкуренты теряют очки.

Напомним, "Урал" после сегодняшней победы над "Ахматом" (2:0) поднялся на четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. "Зенит" лидирует с 29-ю очками, ЦСКА идет третьим, набрав 25 баллов.

– Приятно, когда конкуренты теряют очки, – говорится в сообщении "Урала".

Драка вместо футбола. ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 14-й тур
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КОММЕНТАРИИ (3)
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Igrok Igorek

Кто-то в "Урале" начал бредить. Кто это "Уралу" стал конкурентом?))) Настанет весна - и снова "друзьям" понадобятся очки. Пока Иванов у руля - работа с судьями будет продолжаться. Не выше восьмого, родные, не выше...

19:13

Shvetsov

Сыграйте с конкурентами хотя бы в ничью, юмористы)))

19:11