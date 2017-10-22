"Урал" - о ничьей ЦСКА и "Зенита": "Приятно, когда конкуренты теряют очки"

"Урал" в Твиттере отреагировал на результат матча 14-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом" (0:0). Пресс-служба екатеринбургского клуба осталась рада тому, что конкуренты теряют очки.
Напомним, "Урал" после сегодняшней победы над "Ахматом" (2:0) поднялся на четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. "Зенит" лидирует с 29-ю очками, ЦСКА идет третьим, набрав 25 баллов.
– Приятно, когда конкуренты теряют очки, – говорится в сообщении "Урала".
Драка вместо футбола. ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью
Приятно, когда конкуренты теряют очки 😎– ФК Урал (@FCURAL) 22 октября 2017 г.
Igrok Igorek
Кто-то в "Урале" начал бредить. Кто это "Уралу" стал конкурентом?))) Настанет весна - и снова "друзьям" понадобятся очки. Пока Иванов у руля - работа с судьями будет продолжаться. Не выше восьмого, родные, не выше...
19:13
Shvetsov
Сыграйте с конкурентами хотя бы в ничью, юмористы)))
19:11