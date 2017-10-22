"Урал" - о ничьей ЦСКА и "Зенита": "Приятно, когда конкуренты теряют очки"

"Урал" в Твиттере отреагировал на результат матча 14-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Зенитом" (0:0). Пресс-служба екатеринбургского клуба осталась рада тому, что конкуренты теряют очки.

Напомним, "Урал" после сегодняшней победы над "Ахматом" (2:0) поднялся на четвертое место в турнирной таблице, имея в активе 22 очка. "Зенит" лидирует с 29-ю очками, ЦСКА идет третьим, набрав 25 баллов.

– Приятно, когда конкуренты теряют очки, – говорится в сообщении "Урала".

Драка вместо футбола. ЦСКА и "Зенит" сыграли вничью