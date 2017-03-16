12:43 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Урал" не видит большой проблемы в смене арбитра матча с "Рубином"

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В пресс-службе "Урала" сообщили, что клуб не видит большой проблемы в смене арбитра матча 20-го тура чемпионата России с "Рубином". Как ранее сообщал "СЭ", РФС заменил главного арбитра предстоящей встречи. Вместо Виталия Мешкова встречу будет обслуживать Артем Чистяков, а резервным судьей назначен Александр Борисов.

– Нет большой разницы, кто судит матч, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы клуба. – Это скорее судейские дела, мы не имеем к ним отношения. Мы не в силах что-то поменять, высказывать пожелания и не видим тут большой проблемы.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4099727

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КОММЕНТАРИИ (1)
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баламошка

Урал уже с Рубином обо всём договорился, дак какая разница какой будет судья?

13:01

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