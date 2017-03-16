"Урал" не видит большой проблемы в смене арбитра матча с "Рубином"

В пресс-службе "Урала" сообщили, что клуб не видит большой проблемы в смене арбитра матча 20-го тура чемпионата России с "Рубином". Как ранее сообщал "СЭ", РФС заменил главного арбитра предстоящей встречи. Вместо Виталия Мешкова встречу будет обслуживать Артем Чистяков, а резервным судьей назначен Александр Борисов.

– Нет большой разницы, кто судит матч, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы клуба. – Это скорее судейские дела, мы не имеем к ним отношения. Мы не в силах что-то поменять, высказывать пожелания и не видим тут большой проблемы.