"Урал" не поднимется на четвертое место, считают букмекеры

Сегодня состоится матч 15-го тура чемпионата России между "Амкаром" и "Уралом". Встреча в Перми начнется в 11.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Амкар" – "Урал"

Прогноз Winline – П1 2,22 – Н 2,76 – П2 3,76

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Амкар" – "Урал".

Прямая трансляция матча "Амкар" – "Урал" – в воскресенье, 29 октября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Амкар": Нигматуллин – Милькович, Конде, Белоруков, Сиваков, Идову – Эззатолахи – Баланович, Гол, Гащенков – Прокофьев.

"Урал": Годзюр – Кулаков, Балажиц, Чернов, Меркулов – Бумаль, Бавин – Евсеев, Бикфалви, Димитров – Ильин.

ПОТЕРИ: Гасилин, Занев, Комолов, Рязанцев, Форбс (все – травма) – Манучарян, Хозин​ (все – травма), Портнягин (под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

"Амкар" не проигрывает "Уралу" на своем поле в трех матчах чемпионата подряд. На счету пермяков две победы и ничья.

488 минут продолжается сухая серия Артура Нигматуллина. Вратарь "Амкара" до нынешнего сезона никогда не игравший в премьер-лиге на ноль, в 14 матчах пропустил всего девять голов, семь раз уйдя с поля "сухим".

Две очные встречи "Амкара" и "Урала" в прошлом чемпионате завершились с одинаковым счетом 1:0. В первом круге победа досталась пермякам, а во втором – екатеринбуржцам.

​14 очков набрали в восьми последних турах "Амкар" (+4=2-2, мячи 6-2) и "Урал" (+4=2-2, мячи 10-7). Лучше двух уральских клубов этот отрезок прошел только "Локомотив" (+5=1-2, мячи 13-7).

ПРОГНОЗ

Александр ГРИШИН, главный тренер юношеской сборной России, экс-полузащитник ЦСКА:

1:0. "Амкар" уже пять матчей в чемпионате не пропускает, но при этом мало забивает. И в этот раз не стоит ожидать голевого пиршества, но свою очередную победу пермяки одержат.

Павел ГУРЕВИЧ, корреспондент "СЭ":

1:1. Результаты "Амкара" после возвращения Евсеева в тренерский штаб пошли в гору. Но и "Урал" сейчас достаточно крепкий орешек. Скорее всего, будет боевая ничья.