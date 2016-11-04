10:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Урал" не может вылететь в Самару из-за погодных условий

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"Урал" пока не получил разрешение на вылет в Самару на матч 13-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов" из-за погодных условий, сообщает пресс-служба клуба. Игра запланирована на 5 ноября. Начало встречи – в 16.00 по московскому времени.

Отметим, что этот матч станет дебютным для Вадима Скрипченко в качестве главного тренера самарцев, который в начале недели покинул аналогичный пост в "Урале".

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 13-й тур

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