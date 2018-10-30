"Урал" не информировал РПЛ о смене домашнего стадиона

Спортивный директор РПЛ Виктор Пышкин на пресс-конференции по итогам 12-го тура чемпионата России прокомментировал решение "Урала" не проводить матчи чемпионата России до конца 2018 года на стадионе "Екатеринбург Арена".

– У нас официального письма еще не было, – сказал Пышкин. – Клуб только выложил информацию на сайте. Они сегодня должны прислать письмо. Будем смотреть после выезда комиссии.

Этот стадион имеет первую категорию. На нем можно играть матчи чемпионата России. (Андрей Михайлов)

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