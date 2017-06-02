"Урал" намерен приобрести трех игроков

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов сообщил, что клуб в межсезонье планирует усилиться тремя новыми футболистами. По его словам, одна из ключевых задач - приобретение вратаря.

После окончания сезона "Урал" покинули форвард Роман Павлюченко и защитник Александр Новиков. Клуб выставил на трансфер голкипера Николая Заболотного и расторг контракт с ивуарийским нападающим Жан-Жаком Бугуи.

- Пока сложно сказать, сколько новых футболистов придут в команду, - цитирует "Р-Спорт" Тарханова. - Мы работаем на трансферном рынке, но еще не все вопросы окончательно согласованы. Но большого количества новичков у нас не будет - может быть, мы закроем только три позиции. Кто-то из молодых футболистов приедет к нам на просмотр на тренировочные сборы. Есть некоторые позиции, которые нам надо укрепить.

Естественно, одна из ключевых задач (после ухода Заболотного) - приобретение вратаря, и мы над этим работаем.