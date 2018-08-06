"Урал" начал подготовку к матчу с "Динамо"

Футболисты "Урала" начали подготовку к матчу 3-го тура премьер-лиги с "Динамо", сообщает официальный сайт екатеринбургского клуба. Тренировка проходила на запасном поле стадиона "Уралмаш". Команда была разделена на две группы. Игроки, которые получили нагрузку в последнем матче с "Краснодаром" (1:2), занимались восстановлением отдельно.

Напомним, матч с "Динамо" "Урал" проведет 10 августа, начало – в 17.30 по московскому времени.