"Урал" может провести первый матч на обновленном стадионе против "Спартака"

Первым матчем на Центральном стадионе в Екатеринбурге после его реконструкции может стать поединок чемпионата России между "Уралом" и "Спартаком", сообщает znak.com. Встреча должна состояться 15 апреля 2018 года.
Вторым матчем после реконструкции может стать игра "Урал" - "Амкар" 6 мая. Перед чемпионатом мира-2018 на арене в Екатеринбурге нужно провести три тестовых поединка. Третьим может стать одна из игр сборной России.
Дополнительная информация
https://www.znak.com/2017-06-09/pervoy_igroy_na_novom_centralnom_stadione_mozhet_stat_match_ural_spartak
баламошка
Против конебомжей пусть проводят, не надо Спартак обыгрывать))
21:59