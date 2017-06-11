"Урал" может провести первый матч на обновленном стадионе против "Спартака"

Первым матчем на Центральном стадионе в Екатеринбурге после его реконструкции может стать поединок чемпионата России между "Уралом" и "Спартаком", сообщает znak.com. Встреча должна состояться 15 апреля 2018 года.

Вторым матчем после реконструкции может стать игра "Урал" - "Амкар" 6 мая. Перед чемпионатом мира-2018 на арене в Екатеринбурге нужно провести три тестовых поединка. Третьим может стать одна из игр сборной России.