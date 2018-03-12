"Урал" – "Локомотив". Прогноз Егора Титова

Экс-капитан "Спартака" и сборной России, эксперт "Рейтинга Букмекеров" Егор Титов подготовил прогноз на матч "Урал" – "Локомотив" в 22-м туре российской премьер-лиги. Встреча состоится в понедельник на стадионе "СКБ-Банк– Арена" в Екатеринбурге. Наш эксперт в предстоящей встрече ставит на то, что москвичи победят.

"Локомотив" без вариантов проиграл мадридскому "Атлетико". Думаю, теперь уже мысли будут только о чемпионате. С 0:3 отыграться почти невозможно с таким соперником. Нужно удерживать свои позиции в чемпионате, конкуренты то и дело допускают осечки, нужно этим пользоваться.

Игра в Екатеринбурге не обещает быть простой. Не самые лучшие погодные условия. "Урал" – боевая команда, особенно в домашних встречах. Плюс, о перелетах нельзя забывать. Сначала дорога в Мадрид, потом возвращение в Москву, теперь Екатеринбург. Еще и температурные перепады.

Сложный матч, мало голов наверняка. Поле вряд ли будет сильно помогать созидать. Говорят, что даже перенести игру могли. Предполагаю, что "Локомотив" все-таки выиграет и даже не пропустит. Скорее всего, минимальным будет счет – 1:0.