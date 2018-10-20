"Урал" - "Крылья Советов": ничья, два незасчитанных гола и два удаления

"Урал" и "Крылья Советов" в матче 11-го тура чемпионата России сыграли вничью - 1:1. На гол Андрея Панюкова самарцы ответили мячом Максима Канунникова. Эта встреча стала первой для "Крыльев" под руководством нового главного тренера Миодрага Божовича.

На 55-й минуте гости оказались в меньшинстве - с поля за вторую желтую карточку был удален Виталий Денисов. Однако на 88-й минуте составы вновь уравнялись - газон также за вторую желтую карточку покинул Алексей Евсеев.

Добавим, что арбитр Алексей Сухой дважды по ходу встречи не засчитал голы "Урала". Первый раз - из-за нарушения правил Андрея Панюкова, во втором случае было зафиксировано положение вне игры.

"Урал" занимает 10-е место в турнирной таблице. "Крылья" расположились на 11-й строчке.

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11-й тур

"Урал" (Екатеринбург) - "Крылья Советов (Самара) - 1:1 (1:0)

Голы: Панюков, 29 (1:0). Канунников, 51 (1:1).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Балажиц, Ароян, Меркулов, Димитров, Емельянов (Фидлер, 81), Егорычев (Евсеев, 70), Бикфалви, Эль-Кабир, Панюков (Ильин, 77).

"Крылья Советов": Рыжиков, Зотов (Чичерин, 87), Бурлак, Надсон (Полуяхтов, 58), Рохель, Денисов, Антон, Ланин (Башкиров, 46), Канунников, Корниленко, Молло.

Предупреждения: Денисов, 34. Зотов, 37. Егорычев, 42. Рыжиков, 59. Евсеев, 77. Ильин, 83. Полуяхтов, 90+4.

Удаления: Денисов, 55 (срыв атаки, вторая ж.к.). Евсеев, 88 (грубая игра, вторая ж.к.).

Судьи: Сухой (Люберцы). Кобзев (Москва), Воронцов (Ярославль).

20 октября. Екатеринбург. Стадион ''Екатеринбург Арена''.