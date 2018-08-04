Котировки букмекеров на матч "Урал" - "Краснодар"

В субботу, 4 августа, в Екатеринбурге пройдет матч 2-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Уралом" и "Краснодаром". Игру принимает стадион "Екатеринбург Арена". Начало встречи – 14.00 по московскому времени.

Winline оценивает шансы "Урала" на успех с коэффициентом 3,43, а "Краснодара" – 2,34. Ничья оценивается с коэффициентом 3,16.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

"Урал" - "Краснодар": РПЛ, 2-й тур, 4 августа 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 14.00 (время московское)