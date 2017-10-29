"Урал" "изучил под микроскопом" момент с пенальти в игре с "Амкаром"

"Урал" на своей странице в "ВКонтакте" опубликовал раскадровку эпизода с назначением пенальти в ворота екатеринбуржцев в матче 15-го тура чемпионата России против "Амкара" (1:1). На 22-й минуте встречи Игорь Федотов назначил одиннадцатиметровый за фол Никиты Чернова на Михаиле Костюкове. Его реализовал Михаил Сиваков.

- Рубрика "микроскоп". Пенальти, которые ставят в РФПЛ, - говорится в подписи к записи с покадровым разбором эпизода.

Отметим, что также "Урал" прикрепил к посту опрос с вопросом о том, правильно ли был назначен пенальти. На данный момент 75,5 процента респондентов проголосовали против, 24,5 - за.

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