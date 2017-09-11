В матче 9-го тура чемпионата России "Урал" и "СКА-Хабаровск" сыграли вничью – 1:1.

Счет встречи был открыт на 54-й минуте. Нападающий екатеринбуржцев Георгий Чантурия реализовал пенальти, переиграв вратаря дальневосточников Александра Довбню. Отметим, что форвард сам заработал одиннадцатиметровый – он выполнил прострел, который рукой прервал Александр Пуцко.

Армейцы отыгрались спустя 21 минуту. Полузащитник Виталий Федотов вышел на поле за минуту до взятия ворот, заменив Максима Казанкова. Этот мяч стал для него первым в премьер-лиге.

После этой встречи "Урал" догнал "Уфу", которая располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав 10 очков. Хабаровчане с семью баллами в своем активе занимают 15-ю строчку.

Чемпионат России

Премьер-лига

9-й тур

"Урал" (Екатеринбург) - "СКА-Хабаровск" - 1:1 (0:0)

Голы: Чантурия, 54 - с пенальти (1:0). Федотов, 76 (1:1).

"Урал": Годзюр, Кулаков, Ароян, Чернов, Данцев, Чантурия (Глушков, 64), Емельянов, Бумаль, Бавин, Димитров, Евсеев (Манучарян, 78).

"СКА-Хабаровск": Довбня, Черевко, Пуцко, Эдиев, Димидко, Никифоров, Дедечко, Баляйкин (Карасев, 54), Габулов (Христов, 67), Казанков (Федотов, 74), Маркович.

Предупреждения: Ароян, 40. Габулов, 40. Казанков, 44. Дедечко, 63.

Судьи: Левников (Санкт-Петербург). Кобзев, Чельцов (все Москва).

11 сентября. Екатеринбург. Стадион "СКБ-Банк Арена".

Текстовая трансляция матча "Урал" – "СКА-Хабаровск"