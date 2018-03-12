"Урал" и "Локомотив" сыграют при температуре -12

Матч 22-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Локомотивом" пройдет при температуре -12 градусов. Хозяева будут угощать зрителей бесплатной солдатской кашей и горячим чаем.
"Сегодня в Екатеринбурге морозная погода. Днем, по прогнозам синоптиков, ожидается 7 градусов мороза, а к вечеру столбик термометра опустится до -12. Призываем болельщиков одеваться как можно теплее перед походом на стадион. А согреться во время матча вам поможет полевая кухня – бесплатная солдатская каша и горячий чай", – говорится в сообщении пресс-службы "Урала".
Матч "Урал" – "Локомотив" состоится 12 марта, начало в 17.00 по московскому времени (19.00 по часам Екатеринбурга). "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.
❄️Сегодня в Екатеринбурге днем ожидается 7 градусов мороза, а к вечеру столбик термометра опустится до -12. Призываем болельщиков одеваться как можно теплее перед походом на #УралЛоко. Согреться во время матча вам поможет полевая кухня – бесплатная солдатская каша и горячий чай pic.twitter.com/E962ELHU6s– ФК Урал (@FCURAL) 12 марта 2018 г.
SIZ170
бесплатная солдатская каша и горячий чай"...... вот если бы *боевые* 100 грамм предложили)))
12:39