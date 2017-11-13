"Урал" и "Автомобилист" собрали около 500 тысяч рублей, проведя благотворительный матч в валенках

"Урал" и "Автомобилист" по итогам благотворительного футбольно-хоккейного матча в валенках на льду собрали 488 тысяч рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу екатеринбургского футбольного клуба. Все средства, вырученные от проведения встречи будут направлены на поддержку школы-интерната "Эверест", в которой учатся дети с диагнозом ДЦП.

Напомним, матч между футболистами "Урала" и хоккеистами "Автомобилиста" состоялся 11 ноября. Команды провели на льду два тайма. Один - в хоккей с мячом, второй - в футбол. Хоккейную часть выиграл "Автомобилист" - 5:1, футбольную "Урал" - 2:1.