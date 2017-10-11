"Урал" и "Автомобилист" проведут благотворительный матч в валенках

Игроки "Урала" и "Автомобилиста" примут участие в благотворительном футбольно-хоккейном матче в валенках, сообщает официальный сайт клуба премьер-лиги. Встреча пройдет в Екатеринбурге 11 ноября.

- Хоккейный клуб "Автомобилист" и футбольный клуб "Урал" проведут между собой уникальный благотворительный матч, - говорится в сообщении. - Хоккеисты и футболисты выйдут на лед в валенках и сыграют два тайма. Один - в хоккей с мячом, а второй - в футбол.

Стоимость билета на матч составит 100-150 рублей. Все вырученные с этой уникальной игры средства будут направлены на поддержку школы-интерната "Эверест", в которой обучаются дети с диагнозом ДЦП.

В школе-интернате "Эверест" обучаются дети с нарушением опорно-двигательного аппарата с сохранным интеллектом, а также с отклонениями в умственном развитии. На сегодняшний день в школе за счет средств областного бюджета учатся 140 детей.