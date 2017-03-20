16:05 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Урал" готов продлить контракт с Павлюченко

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Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что контракт нападающего Романа Павлюченко с клубом будет продлен, если игрок того захочет. Действующее соглашение между сторонами истекает этим летом. 35-летний форвард в этом сезоне провел 17 матчей, в которых забил три мяча.

- Пока разговоров о продлении контракта не было, но мы с радостью его продлим, если он захочет, - приводит ТАСС слова Иванова. - Рома является лидером команды на данный момент, и мы готовы сесть с ним за стол переговоров. О сроке пока не готов говорить, все зависит от самочувствия игрока.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4110179

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