"Урал" готов продлить контракт с Павлюченко

Президент "Урала" Григорий Иванов сообщил, что контракт нападающего Романа Павлюченко с клубом будет продлен, если игрок того захочет. Действующее соглашение между сторонами истекает этим летом. 35-летний форвард в этом сезоне провел 17 матчей, в которых забил три мяча.

- Пока разговоров о продлении контракта не было, но мы с радостью его продлим, если он захочет, - приводит ТАСС слова Иванова. - Рома является лидером команды на данный момент, и мы готовы сесть с ним за стол переговоров. О сроке пока не готов говорить, все зависит от самочувствия игрока.