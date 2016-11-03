"Урал" готов оказать содействие в расследовании матча с "Тереком"

"Урал" готов оказать содействие Российскому футбольному союзу (РФС) в расследовании матча 12-го тура чемпионата России с "Тереком" (1:4). Клуб из Грозного обратился в организацию с просьбой инициировать объективное расследование с привлечением необходимых компетентных органов в связи с появившимися заявлениями в СМИ о неспортивном характере встречи.

Матч вызвал широкий общественный резонанс. Это произошло в связи с тем, что коэффициенты букмекеров сильно "прыгали" по ходу игры с 3,12 до 17 на победу уральцев, когда счет к перерыву был 1:1. Позже главный тренер уральцев Вадим Скрипченко подал в отставку.

- "Урал" заинтересован в объективном расследовании всего того, что окружало этот матч, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы екатеринбуржцев. - Конечно, если от нас потребуется какая-то реакция и помощь в этом деле, мы пойдем навстречу и будем оказывать полное содействие.

Все, что произошло, стало следствием многочисленных негативных высказываний, портящих честь и имидж "Урала", это очень плохо. Объективное расследование могло бы компенсировать всю грязь, которая вылилась на наш клуб за последнее время. И мы, безусловно, будем работать заодно вместе с "Тереком" и следствием.