"Урал" - фаворит матча с "Динамо" по версии букмекеров

Сегодня состоится матч 16-го тура чемпионата России между "Уралом" и "Динамо". Встреча в Екатеринбурге начнется в 17.30 по московскому времени.

Котировки букмекеров на матч "Урал" - "Динамо"

Прогноз Winline – П1 2.23 – Н 2.97 – П2 3.38

Трансляция матча

"СЭ" проведет онлайн-трансляцию матча "Урал" - "Динамо".

Прямая трансляция матча "Урал" - "Динамо" – в пятницу, 3 ноября, на канале "Наш футбол".

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ КОМАНД

"Урал": Годзюр - Кулаков, Балажиц, Чернов, Меркулов - Бумаль, Бавин - Димитров, Бикфалви, Евсеев - Ильин.

"Динамо": Шунин - Козлов, Хольмен, Шуньич, Морозов - Сапета, Соснин - Темников, Зотов, Ташаев - Луценко.

ПОТЕРИ: Манучарян, Хозин (оба - травма), Портнягин (под вопросом) - Панченко, Соу (оба - травма), Рыков, С. Терехов, Тьям (все - под вопросом).

СТАТИСТИЧЕСКИЕ ФАКТЫ

В прошлом сезоне "Урал" ни разу не проиграл "Динамо". Екатеринбуржцы выиграли на выезде и сыграли вничью дома.

"Урал" – единственная команда премьер-лиги, которая ни разу не проиграла дома.

Последняя победа "Динамо" в Екатеринбурге случилась в сентябре 2013 года. Тогда бело-голубые выиграл со счетом 4:1.

В семи выездных матчах "Динамо" забило всего 3 гола.

ПРОГНОЗ

Сергей ТАШУЕВ, бывший тренер "Краснодара", "Анжи" и "Кубани":

3:1 Я знаю Тарханова, мы с ним немного работали вместе. Команда сейчас в хорошем психоэмоциональном состоянии, в том числе и в игровом, действует в своем стиле, хороший контроль мяча, атакующая группа сыгранных футболистов. Бикфалви выделяется, знаю его не понаслышке. "Динамо" – команда двух тренеров. Явно, что игра неустоявшаяся. Проблемы в обороне, в атаке, потому что нет Панченко. Мне кажется, Тарханов переиграет "Динамо" за счет целостности игры и позитивной ментальности "Урала".

Екатерина ПОТАПОВА, корреспондент "СЭ":

2:0 Обе команды решают свои задачи. "Динамо", сменив главного тренера, надеется подняться в середину таблицы, "Урал" и вовсе имеет отличные шансы побороться за место в Лиге Европы, если продолжит играть во втором круге так же, как в первом. Очевидных предпосылок, что "Динамо" сможет обыграть "Урал", нет.