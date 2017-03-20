16:17 | ФУТБОЛ — РФПЛ

"Урал" будет готовиться к матчу с "Анжи" на Кипре

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Во вторник утром игроки и тренерский штаб "Урала" отправятся на Кипр, где проведут полторы недели во время паузы в чемпионате, связанной с матчами сборных. У команды 25 марта запланирован товарищеский матч, соперник по которому пока не определен. 

На Кипр не полетят травмированные игроки: Сергей Подоксенов, Владимир Хозин, Георгий Чантурия и Артур Юсупов. Кроме того, не поедут с командой футболисты, вызванные в свои национальные команды. Свой следующий матч в чемпионате "Урал" проведет на выезде против "Анжи" 31 марта.

Дополнительная информация

http://www.fc-ural.ru/main/news/ural/5532/

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