"Урал" - "Арсенал": Ткачев посвятил гол Горбатенко, у которого умер отец

Полузащитник "Арсенала" Сергей Ткачев посвятил гол в ворота "Урала" в матче 9-го тура РПЛ одноклубнику Игорю Горбатенко. После забитого мяча хавбек приподнял игровую футболку, под которой была майка с надписью "Игорь, держись, мы с тобой". У Горбатенко умер отец, он не вошел в заявку на игру.

В семье нашего полузащитника Игоря Горбатенко случилось горе. Умер отец Игоря. Руководство ПФК "Арсенал", тренеры, футболисты и административный штаб скорбят из-за этой утраты. Игорь, держись. Мы с тобой! pic.twitter.com/XjmOsLAOqH – ПФК Арсенал (@pfc_arsenal) 29 сентября 2018 г.

Трансляция матча "Урал" - "Арсенал"