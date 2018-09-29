12:33 | Футбол — РПЛ

"Урал" - "Арсенал": Ткачев посвятил гол Горбатенко, у которого умер отец

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Полузащитник "Арсенала" Сергей Ткачев посвятил гол в ворота "Урала" в матче 9-го тура РПЛ одноклубнику Игорю Горбатенко. После забитого мяча хавбек приподнял игровую футболку, под которой была майка с надписью "Игорь, держись, мы с тобой". У Горбатенко умер отец, он не вошел в заявку на игру.

Трансляция матча "Урал" - "Арсенал"

Урал - Арсенал Т

 

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 9-й тур. "Спартак" - "Ростов" и другие матчи
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