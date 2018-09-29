10:37 | Футбол — РПЛ

"Урал" - "Арсенал": стали известны стартовые составы

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Стали известны стартовые составы "Урала" и тульского "Арсенала" на матч 9-го тура чемпионата России. Встреча пройдет на стадионе "Екатеринбург Арена".

"Урал": Годзюр, Брызгалов, Меркулов, Кулаков, Балажиц, Фидлер, Димитров, Бикфалви, Бумаль, Араторе, Ильин.

Запасные: Баклов, Данцев, Ходжаниязов, Бевеев, Ароян, Бавин, Емельянов, Жигулев, Егорычев, Эль-Кабир, Панюков, Юсупов.

"Арсенал": Нигматуллин, Григалава, Хагуш, Беляев, Альварес, Мохаммед, Берхамов, Ткачёв, Мирзов, Бакаев, Джорджевич.

Запасные: Левашов, Шамов, К. Комбаров, А. Денисов, Сокол, Крикуненко, Ивакин, Лесовой, Хлусевич, Костадинов, Кангва, Ожегович.

Урал - Арсенал Т

 

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