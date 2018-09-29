"Урал" - "Арсенал": составы команд

Стали известны составы "Урала" и "Арсенала" на матч 9-го тура РПЛ.
"Урал": Годзюр - Кулаков, Брызгалов, Балажиц, Меркулов - Димитров, Фидлер, Бумаль, Араторе - Бикфалви - Ильин.
Запасные - Баклов, Данцев, Ходжаниязов, Бевеев, Ароян, Бавин, Емельянов, Жигулев, Егорычев, Эль-Кабир, Панюков, Юсупов.
"Арсенал": Нигматуллин - Хагуш, Беляев, Григалава, Альварес - Ткачев, Кадири Мохаммед, Берхамов - Мирзов, Бакаев - Джорджевич.
Запасные - Левашов, Шамов, Комбаров, Денисов, Сокол, Крикуненко, Ивакин, Лесовой, Хлусевич, Костадинов, Кангва, Ожегович.
"Урал" - "Арсенал": чемпионат России по футболу, 9-й тур, 29 сентября 2018, онлайн-трансляция матча, начало - в 11.30 по московскому времени
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