"Урал" арендовал Жигулева

"Краснодар" в Твиттере сообщил, что полузащитник Илья Жигулев в сезоне-2018/19 будет выступать за "Урал" на правах аренды. В пяти стартовых турах 22-летний хавбек принял участие в 2 матчах в составе "быков".
Жигулев - воспитанник "Краснодара". Помимо выступлений за основной состав команды и "Краснодар-2" он выступал на правах аренды за молдавский "Милсами" и "Тосно", с которым выиграл Кубок России.
Илья Жигулёв до окончания сезона 2018/19 переезжает в Екатеринбург.– FCKrasnodar (@FCKrasnodar) 30 августа 2018 г.
Полузащитник "Краснодара" будет выступать в "Урале" @FCURAL на правах аренды до июня 2019 года.
22-летний воспитанник "Краснодара" в текущем сезоне принял участие в двух официальных матчах в составе "горожан". pic.twitter.com/7JSyxyZdmo