"Урал" арендовал Жигулева

"Краснодар" в Твиттере сообщил, что полузащитник Илья Жигулев в сезоне-2018/19 будет выступать за "Урал" на правах аренды. В пяти стартовых турах 22-летний хавбек принял участие в 2 матчах в составе "быков".

Жигулев - воспитанник "Краснодара". Помимо выступлений за основной состав команды и "Краснодар-2" он выступал на правах аренды за молдавский "Милсами" и "Тосно", с которым выиграл Кубок России.