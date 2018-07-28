"Урал" - "Анжи": прогноз букмекеров

В субботу, 28 июля, в Екатеринбурге пройдет матч 1-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между "Уралом" и "Анжи". Игру принимает стадион "Екатеринбург Арена". Начало встречи – 16.30 по московскому времени.

Winline оценивает шансы "Урала" на успех с коэффициентом 1,60, а "Анжи" – 6,40. Ничья оценивается с коэффициентом 3,91.

Знаешь, кто победит и каким будет счет? Коэффициенты Winline – здесь.

"Урал"" - "Анжи": РПЛ, 1-й тур, 28 июля 2018, онлайн-трансляция матча – начало в 16.30 (время московское)