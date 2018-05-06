16:13 | Футбол — РФПЛ

"Урал" - "Амкар". Тарханов отметил "автобусы" пермяков

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Главный тренер "Урала" Александр Тарханов посетовал на реализацию в матче 29-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:2). По его словам, соперник уверенно действовал в обороне.

- "Амкар" хорошо защищается, практически всей командой, - сказал Тарханов в эфире канала "Наш футбол". - Оба тайма выстраивали "автобусы". В двух моментах мы ошиблись: при угловом и когда в конце бросились все вперед. Ну и пенальти не забили. Было много передач, в том числе с флангов, но они все выиграли у нас.

Урал - Амкар

Расписание чемпионата России по футболу

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КОММЕНТАРИИ (2)
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URS123

ХК Автомобилист усиливается, ФК Уралу бы не помешал взломщик автобусов.

17:04

Парамент

Уральцы по-братски слили предуралью. Потом башкиры с татарами сыграют так же. Анжи,которым уже нечего ловить, сольют чеченам игру.Но Амкару вместе с Ростовом всё равно придётся играть переходняки.

16:56

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