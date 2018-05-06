"Урал" - "Амкар". Тарханов отметил "автобусы" пермяков

Главный тренер "Урала" Александр Тарханов посетовал на реализацию в матче 29-го тура чемпионата России против "Амкара" (0:2). По его словам, соперник уверенно действовал в обороне.

- "Амкар" хорошо защищается, практически всей командой, - сказал Тарханов в эфире канала "Наш футбол". - Оба тайма выстраивали "автобусы". В двух моментах мы ошиблись: при угловом и когда в конце бросились все вперед. Ну и пенальти не забили. Было много передач, в том числе с флангов, но они все выиграли у нас.

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