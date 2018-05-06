"Урал" – "Амкар": стали известны стартовые составы

Стали известны стартовые составы "Урала" и "Амкара" на матч 29-го тура чемпионата России.

"Урал": Годзюр, Данцев, Ароян, Фидлер, Димитров, Емельянов, Кулаков, Бумаль, Эль-Кабир, Ильин, Биквалфи.

Запасные: Баклов, Полетаев, Чернов, Бевеев, Динга, Балажиц, Бавин, Евсеев, Глушков, Егорычев, Портнягин.

"Амкар": Нигматуллин, Белоруков, Сиваков, Идову, Занев, Милькович, Рязанцев, Гащенков, Гол, Баланович, Оланаре.

Запасные: Хомич, Вамбольт, Суслов, Мельников, Конде, Комолов, Шаваев, Костюков, Форбс, Огуде, Гасилин, Бодул.

Встреча "Урал" - "Амкар" пройдет сегодня, 6 мая, на "Екатеринбург Арене" и начнется в 14.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию матча.