Уполномоченный по правам человека в Москве: "Если Мамаев и Кокорин будут посещать спортзал "Бутырки" пять раз в неделю, другим заключенным не хватит времени"

Уполномоченный по правам человека в городе Москве Татьяна Потяева прокомментировала "СЭ" информацию о сокращении тренировок нападающего "Зенита" Александра Кокорина и хавбека "Краснодара" Павла Мамаева, которые находятся столичном в СИЗО-2 "Бутырка" в качестве обвиняемых по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство".

Футболисты участвовали в нападениях на Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого канала Ольги Ушаковой, а также на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина. Сегодня "Росбалт" сообщил, что следствие по делу игроков может быть продлено до 8 февраля 2019 года. Кроме того, по данным издания, Кокорину и Мамаеву сокращено количество посещений спортзала с пяти до двух раз в неделю.

– По установленным нормам каждый, кто находится в СИЗО, может дважды в неделю посещать тренажерный зал, – говорит Потяева. – От других людей, находящихся под стражей, Кокорин и Мамаев ничем не отличаются. Поэтому решение администрации учреждения означает соблюдение равных прав для всех.

– Значит, пять тренировочных дней в неделю были исключением?

– Если они будут заниматься пять раз в неделю, значит, кто-то другой окажется лишен своего времени.

– Существует лимит по нагрузке зала?

– Естественно. Зал в СИЗО один, а заключенных много. По-видимому, поначалу кто-то отказывался от посещения зала. Но если все желающие хотят поддержать форму, то в учреждении действуют четко по установленным правилам. (Евгений Белоусов)

Кокорину и Мамаеву сократили время на занятия спортом в СИЗО