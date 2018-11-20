Уполномоченный по правам человека опровергла новость о болезни Кокорина

Уполномоченный по правам человека в Москве Татьяна Потяева опровергла информацию о болезни нападающего "Зенита" Александра Кокорина, находящегося в СИЗО. Ранее ответственный секретарь Общественной наблюдательной комиссии Москвы Иван Мельников заявил, что форвард простудился.

- Я переговорила с начальником СИЗО, Кокорин чувствует себя нормально, ничего у него не болит, к врачам он не обращался, - цитирует "РИА Новости" Потяеву. - Не чихает, не сопит. Не знаю, кто запустил информацию о его болезни. Чувствует он себя абсолютно нормально.

По ее словам, на тумбочке Кокорина действительно имеются ряд препаратов, но, по словам омбудсмена, это витамины, необходимые футболисту для поддержания нормальной физической формы.

- Это витаминные препараты, которые ему родственники передали. Жалоб у него нет, в медицинскую часть он не обращался. По этой теме мне сейчас пришлют официальный документ о том, что он здоров и чувствует себя нормально, - пояснила Потяева.

Кокорин и хавбек "Краснодара" Павел Мамаев помещены в СИЗО до 8 декабря по делу об избиении Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой, а также федеральных чиновников Дениса Пака и Сергея Гайсина.