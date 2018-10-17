Уполномоченная по правам человека в Москве: "Вот что сделали с Кокориным и Мамаевым деньги, вседозволенность и алкоголь"

Татьяна Потяева, уполномоченная по правам человека в Москве, рассказала в интервью "СЭ" о своем отношении к делу Кокорина и Мамаева.

– Я еще не успела побывать у братьев Кокориных и Мамаева в СИЗО, поэтому рассказать про условия их содержания сейчас не могу, – сказала Потяева. – Поеду туда в пятницу, лично с ними пообщаюсь и пойму как они себя чувствуют.

– Что в целом думаете по поводу инцидента с участием Кокориных и Мамаева?

– Мое мнение не слишком отличается от позиции общественности. Вообще, употребление алкоголя в большом количестве никогда не красило людей, неважно, простые это граждане или известные спортсмены, как Кокорин и Мамаев. Иногда люди в состоянии опьянения сами не ведают, что творят. То, что сделали футболисты, естественно, подлежит наказанию и серьезной критике. Я очень внимательно смотрела телеисповедь Светланы Кокориной, мамы Александра и Кирилла, которая искренне плакала и говорила, что ее дети – замечательные ребята. Они зарвались, наверное. Получая большие деньги, имея широкие возможности для проведения досуга, переступили черту. Я уверена, что Кокорины и Мамаев сами глубоко переживают из-за своих поступков. Если они нормальные люди, то не могут этого не делать.

– Вы – профессиональный педагог. Кто виноват, что футболисты позволяют себе такое поведение? Семья, тренеры?

– Тренеры здесь ни при чем. Ребята ведь воспитывались в социуме, в семье. Посмотрев передачу с Кокориной, убедилась, что это приличная семья с хорошими условиями жизни и возможностями для развития спортивных талантов детей. Еще раз отмечу – большое количество денег, вседозволенность и алкоголь сыграли с ребятами вот такую злую шутку. Печально, конечно, но для них это станет серьезным жизненным уроком.

– Способна ли нынешняя ситуация их перевоспитать?

– Я почти уверена, что она уже оказала на Кокориных и Мамаева положительное влияние – они не остались безнаказанными. К ним применили те же меры, как и к любому простому человеку. Игроки совершили проступок, были задержаны, помещены в СИЗО, где теперь ждут решения суда. Наказание неотвратимо. К тому же, если к Кокорину и Мамаеву применят санкции в профессиональной среде, то есть клубы разорвут с ними контракты, или накажут как-то иначе, это может стать жизненным фиаско.

– Заслуживают ли Мамаев и Кокорин реального срока?

– Надо посмотреть материалы дела, выяснить, насколько серьезные травмы они нанесли потерпевшим. Как раз в пятницу этим займусь. Если виновные нанесли серьезный вред здоровью, то они должны быть наказаны в соответствии с законом, как и любые граждане Российской Федерации. (Иван Торопцев)