Уполномоченная по правам человека в Москве: "Никаких комплиментов Кокорину и Мамаеву в СИЗО не делают"

Татьяна Потяева, уполномоченная по правам человека в Москве, рассказала о своем посещении столичного СИЗО-2 "Бутырка", где содержатся нападающий "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев. Напомним, футболистам предъявлены обвинения по статьям 116-й УК РФ "Побои" и 213-й "Хулиганство" за участие в нападениях на чиновников Минпромторга Дениса Пака и Сергея Гайсина, а также Виталия Соловчука, водителя ведущей Первого Канала Ольги Ушаковой. Игроки заключены под стражу до 8 декабря.

– Я посетила всех четверых, кто проходит по этому делу – обоих братьев Кокориных, Мамаева и Протасовицкого. Все они содержатся в камерах, рассчитанных на двух человек, – сказала Потяева. – Камеры вполне нормальные, хорошая санитарная комната, спальные места. Чисто, есть возможность для проветривания помещения.

– Какое впечатление произвели на вас обвиняемые при общении?

– Прошло время, у них пропала острота восприятия ситуации. Они, безусловно, раскаиваются, принимают свое наказание как должное и ждут, чем в итоге все закончится 8 декабря.

– Из чего сейчас состоит быт Кокорина и Мамаева?

– В СИЗО есть свой распорядок дня, он ничем не отличается от общего расписания для всех заключенных. Никаких комплиментов в их адрес нет, Кокорин и Мамаев не отличаются от других людей. Их выводят на прогулку, кормят, они могут дополнительно заказывать еду в интернет-магазине. Александр Кокорин в свободное время в основном читает письма от болельщиков, которые приходят в огромном количестве. Кокорин так сказал: "Впервые есть время, чтобы ответить всем". Раз в неделю футболисты ходят в спортзал, во время прогулки тоже есть возможность поддерживать спортивную форму. Во всех камерах есть телевизоры, холодильники, в общем, все как положено, в соответствии с нормативами. Нарушений прав не выявлено.

Кирилл Кокорин – студент 1 курса экономического факультета, я попросила руководство, чтобы ему выдавали учебники, чтобы парень продолжал обучение. Кирилл читает Достоевского – говорит, что сейчас появилось на это время. Я сказала ему, что надо было заняться этим раньше, еще до случившегося.

– Кокорин и Мамаев вам на что-нибудь жаловались?

– Жалоб с их стороны не поступало, за медицинской помощью они тоже не обращались. У всех нормальные дружеские отношения со своими сокамерниками. Я на всякий случай сообщила им, как связаться с уполномоченными по правам человека, чтобы они попросить о помощи в случае, если возникнут какие-то вопросы. (Иван Торопцев)