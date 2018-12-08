"Дзюба настраивал журналистов против меня". Эмери разносит "Спартак" в книге

Месяц назад была опубликована автобиография главного тренера "Арсенала" Унаи Эмери. Одна из глав книги посвящена работе 47-летнего испанца в России в 2012 году и называется "Шпион, игравший за "Спартак". "СЭ" приводит цитату из биографии:

"Вскоре раздевалка превратилась в минное поле, особенно когда Эмери вывел Артема Дзюбу из основы.

– У меня были разногласия с ним, – вспоминает Унаи. – Он играл в сборной России и оказывал значительное влияние на журналистов, потому что они постоянно общались с Дзюбой. Как и некоторые другие спартаковцы. Я начал чувствовать себя отсеченным от коллектива. Полностью сам по себе. Карпин не помогал мне даже в малейшей степени. Однажды он созвал совещание и принялся атаковать мой штаб. Я защищал моих помощников и спрашивал Карпина, зачем он это делает. С тех пор мы находились в ссоре. (Эмери делает паузу.) С одной стороны, я сам предоставил Карпину все, чтобы он сделал мою жизнь невыносимой. С другой стороны, Дзюба настраивал игроков и журналистов против меня. Он стал это делать сразу после того, как я урезал его игровое время. Я остался совсем один, без возможности что-либо сделать.

Итог: после избиения от "Динамо" 25 ноября (1:5. – Прим. "СЭ") Унаи уволили. Всего через шесть месяцев после назначения.

– Карпин объявил об этом журналистам, а те аплодировали ему! Это был сюр! Факт в том, что мне не следовало приезжать туда. Меня подкупил план, который мне предложил "Спартак", и я оказался в клубе, где мне никто не помогал. После ухода главной проблемой я назвал язык. Я сказал это, чтобы избежать неприятностей, потому что знаю: некоторые клубы опасны. Если кто-то не верит мне, просто спросите Дмитрия Попова (экс-спортивный директор "Спартака". – Прим. "СЭ") и президента клуба, которые были единственными, кто действительно поддерживал меня". (Гоша Чернов)

Эмери в автобиографии не жалеет ни "Спартак", ни Дзюбу. Скоро переведу всю главу.https://t.co/zTlL0OI7pu pic.twitter.com/sX0kEe1enn – Gosha Chernov (@G_o_s_h_a) 8 декабря 2018 г.

Полностью перевод главы "Шпион, игравший за "Спартак" читайте в "СЭ" в ближайшее время.