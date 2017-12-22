Унаи Эмери: "Дзюба называл меня тренеришкой? Не слышал"

Бывший главный тренер "Спартака", наставник "ПСЖ" Унаи Эмери сказал, что опыт работы в чемпионате России был для него очень важен и полезен. Испанский специалист отметил, что у него остались хорошие воспоминания о владельце московского клуба Леониде Федуне.
– Вы работали в "Спартаке". После вашего ухода Артем Дзюба – на тот момент игрок красно-белых – назвал вас тренеришкой. Вы слышали его комментарии? Что скажете?
– Не слышал, – цитирует "Спорт день за днем" Эмери. – Для меня опыт в "Спартаке" был очень важным, ведь я в первый раз поехал работать за границу. Естественно, у меня было много проблем в России – и с языком, и с культурой. Остался я там ненадолго. Но считаю этот опыт полезным, так как это позволило мне хорошо адаптироваться за пределами Испании, в Париже.
– Вы общаетесь с кем-то из "Спартака"? Остались ли друзья в России?
– Я общался с Федуном и Валерием Карпиным. У меня остались хорошие воспоминания о президенте "Спартака" Леониде Федуне. У нас были короткие отношения, но хорошие. Я рад, что у "Спартака" появился новый стадион, команду поддерживает много болельщиков. В прошлом сезоне они выиграли премьер лигу и сотворили историю. Когда я работал в России, сильнейшей командой был "Зенит". Я рад, что "Спартаку" удалось завоевать титул.
Напомним, Эмери работал в "Спартаке" с июня по ноябрь 2012 года. Матч против "Динамо" (1:5) стал для него последним во главе красно-белых. Артем Дзюба, выступавший в то время за московскую команду, отказался комментировать разгромное поражение от бело-голубых, заявив: "Пусть говорит наш тренеришка".
Дополнительная информация
http://www.sportsdaily.ru/articles/unai-emeri-dzyuba-nazval-menya-trenerishkoj-ne-slyshal
Комс
Удачи Вам, мистер Эмери! А за Артемку не переживайте, гниет на лавке.
11:43
-философ-
Интеллигентный человек, что тут скажешь ещё! Вообще, Спартаку везёт на тренеров, в том смысле, что не питерское нытьё, а адекватные люди в большинстве своём))))))))))))))))
20:34 22 декабря
inspire
Джерри. Без Тома. higagy Интересно, как ему переводили слово "тренеришка" ==================== Эмери врёт ================== да не факт, банально может уже и не помнить, ибо уровень Эмери существенно выше уровня Дзюбы
17:33 22 декабря
Ну и ...?
Теперь услышал и что?
15:58 22 декабря
Jean4
Как по-испански будет "тренеришка"?
14:44 22 декабря
марк де фоссен
Джерри. Без Тома.-Память отличная,а ума не много. Тогда просто такого интервью с Эмери могло и не быть,не до того ему было,с ним контракт разорвали.Вот он и не в курсе.)
13:59 22 декабря
Buldozer46
Да срать Эмери хотел и на дзюбу и на статью СЭ. Где Эмери и где дзюба
13:57 22 декабря
GoaLapagosS
ТАК ЖЕ КАК И УЖЕ ДАВНО ЗАБЫЛ КТО ТАКОЙ ДЗЮБА
13:56 22 декабря
Lars Berger
Стало понятно, что Дзюба в ПСЖ не едет.
13:53 22 декабря
при счете 0:4 судья сломал игру
trenerishka. так ему сказали?
12:30 22 декабря
shur
van der sar А ещё он назвал вас земляным червяком._________________ Это напоминает уже детский сад, когда дети жалуются воспитательнице.
12:29 22 декабря
van der sar
А ещё он назвал вас земляным червяком.
12:26 22 декабря
dima2001
Тренеришка и есть , кем еще может быть тренер который не может разобраться со своими пенальтистами , провоцируя конфликт между игроками.
12:17 22 декабря
drJekil
нажаловались на игрочишку) не возьмут теперь Дзюбу в ПСЖ - фэйл года))
12:16 22 декабря
Джерри. Без Тома.
higagy Интересно, как ему переводили слово "тренеришка" ==================== Эмери врёт, и это не делает ему чести. Потому что С.Э. публиковал выдержки из его вью, где Эмери говорил, что прекрасно знает, что сказал Дзюба. И когда Эмери спросили, понимает ли он смысл слова "тренеришка", Унаи ответил: "Да. Это означает "маленький тренер". Память у меня отличная, такая заметка в С.Э. точно была.
12:07 22 декабря
mishel1983
higagy------коучишка))
12:03 22 декабря
bvp
А еще он назвал тебя земляным червяком.
11:59 22 декабря
Askido
Да врёт он все! До сих пор этому игрочище доказывает его неправоту, просто признаться как то стремно..
11:59 22 декабря
Serenky25
Ну и? Это бред.
11:58 22 декабря
shpasic
не слышал? тогда повторяем - он назвал Вас тренеришкой. так слышно?)
11:52 22 декабря
Camry163
Дзюба? Не, не слышал!
11:50 22 декабря
higagy
Интересно, как ему переводили слово "тренеришка"
11:42 22 декабря
shur
Игрочишки уже не видно.
11:41 22 декабря
Маркос Рохо
Где трениришка теперь, а где игрочишка)))
11:39 22 декабря