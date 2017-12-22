11:35 22 декабря | Футбол — РФПЛ

Унаи Эмери: "Дзюба называл меня тренеришкой? Не слышал"

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Бывший главный тренер "Спартака", наставник "ПСЖ"  Унаи Эмери сказал, что опыт работы в чемпионате России был для него очень важен и полезен. Испанский специалист отметил, что у него остались хорошие воспоминания о владельце московского клуба Леониде Федуне.

– Вы работали в "Спартаке". После вашего ухода Артем Дзюба – на тот момент игрок красно-белых – назвал вас тренеришкой. Вы слышали его комментарии? Что скажете?

– Не слышал, – цитирует "Спорт день за днем" Эмери. – Для меня опыт в "Спартаке" был очень важным, ведь я в первый раз поехал работать за границу. Естественно, у меня было много проблем в России – и с языком, и с культурой. Остался я там ненадолго. Но считаю этот опыт полезным, так как это позволило мне хорошо адаптироваться за пределами Испании, в Париже.

– Вы общаетесь с кем-то из "Спартака"? Остались ли друзья в России?

– Я общался с Федуном и Валерием Карпиным. У меня остались хорошие воспоминания о президенте "Спартака" Леониде Федуне. У нас были короткие отношения, но хорошие. Я рад, что у "Спартака" появился новый стадион, команду поддерживает много болельщиков. В прошлом сезоне они выиграли премьер лигу и сотворили историю. Когда я работал в России, сильнейшей командой был "Зенит". Я рад, что "Спартаку" удалось завоевать титул.

Напомним, Эмери работал в "Спартаке" с июня по ноябрь 2012 года. Матч против "Динамо" (1:5) стал для него последним во главе красно-белых. Артем Дзюба, выступавший в то время за московскую команду, отказался комментировать разгромное поражение от бело-голубых, заявив: "Пусть говорит наш тренеришка".

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/articles/unai-emeri-dzyuba-nazval-menya-trenerishkoj-ne-slyshal

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КОММЕНТАРИИ (24)
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Комс

Удачи Вам, мистер Эмери! А за Артемку не переживайте, гниет на лавке.

11:43

-философ-

Интеллигентный человек, что тут скажешь ещё! Вообще, Спартаку везёт на тренеров, в том смысле, что не питерское нытьё, а адекватные люди в большинстве своём))))))))))))))))

20:34 22 декабря

inspire

Джерри. Без Тома. higagy Интересно, как ему переводили слово "тренеришка" ==================== Эмери врёт ================== да не факт, банально может уже и не помнить, ибо уровень Эмери существенно выше уровня Дзюбы

17:33 22 декабря

Ну и ...?

Теперь услышал и что?

15:58 22 декабря

Jean4

Как по-испански будет "тренеришка"?

14:44 22 декабря

марк де фоссен

Джерри. Без Тома.-Память отличная,а ума не много. Тогда просто такого интервью с Эмери могло и не быть,не до того ему было,с ним контракт разорвали.Вот он и не в курсе.)

13:59 22 декабря

Buldozer46

Да срать Эмери хотел и на дзюбу и на статью СЭ. Где Эмери и где дзюба

13:57 22 декабря

GoaLapagosS

ТАК ЖЕ КАК И УЖЕ ДАВНО ЗАБЫЛ КТО ТАКОЙ ДЗЮБА

13:56 22 декабря

Lars Berger

Стало понятно, что Дзюба в ПСЖ не едет.

13:53 22 декабря

при счете 0:4 судья сломал игру

trenerishka. так ему сказали?

12:30 22 декабря

shur

van der sar А ещё он назвал вас земляным червяком._________________ Это напоминает уже детский сад, когда дети жалуются воспитательнице.

12:29 22 декабря

van der sar

А ещё он назвал вас земляным червяком.

12:26 22 декабря

dima2001

Тренеришка и есть , кем еще может быть тренер который не может разобраться со своими пенальтистами , провоцируя конфликт между игроками.

12:17 22 декабря

drJekil

нажаловались на игрочишку) не возьмут теперь Дзюбу в ПСЖ - фэйл года))

12:16 22 декабря

Джерри. Без Тома.

higagy Интересно, как ему переводили слово "тренеришка" ==================== Эмери врёт, и это не делает ему чести. Потому что С.Э. публиковал выдержки из его вью, где Эмери говорил, что прекрасно знает, что сказал Дзюба. И когда Эмери спросили, понимает ли он смысл слова "тренеришка", Унаи ответил: "Да. Это означает "маленький тренер". Память у меня отличная, такая заметка в С.Э. точно была.

12:07 22 декабря

mishel1983

higagy------коучишка))

12:03 22 декабря

bvp

А еще он назвал тебя земляным червяком.

11:59 22 декабря

Askido

Да врёт он все! До сих пор этому игрочище доказывает его неправоту, просто признаться как то стремно..

11:59 22 декабря

Serenky25

Ну и? Это бред.

11:58 22 декабря

shpasic

не слышал? тогда повторяем - он назвал Вас тренеришкой. так слышно?)

11:52 22 декабря

Camry163

Дзюба? Не, не слышал!

11:50 22 декабря

higagy

Интересно, как ему переводили слово "тренеришка"

11:42 22 декабря

shur

Игрочишки уже не видно.

11:41 22 декабря

Маркос Рохо

Где трениришка теперь, а где игрочишка)))

11:39 22 декабря