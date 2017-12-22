Унаи Эмери: "Дзюба называл меня тренеришкой? Не слышал"

Бывший главный тренер "Спартака", наставник "ПСЖ" Унаи Эмери сказал, что опыт работы в чемпионате России был для него очень важен и полезен. Испанский специалист отметил, что у него остались хорошие воспоминания о владельце московского клуба Леониде Федуне.

– Вы работали в "Спартаке". После вашего ухода Артем Дзюба – на тот момент игрок красно-белых – назвал вас тренеришкой. Вы слышали его комментарии? Что скажете?

– Не слышал, – цитирует "Спорт день за днем" Эмери. – Для меня опыт в "Спартаке" был очень важным, ведь я в первый раз поехал работать за границу. Естественно, у меня было много проблем в России – и с языком, и с культурой. Остался я там ненадолго. Но считаю этот опыт полезным, так как это позволило мне хорошо адаптироваться за пределами Испании, в Париже.

– Вы общаетесь с кем-то из "Спартака"? Остались ли друзья в России?

– Я общался с Федуном и Валерием Карпиным. У меня остались хорошие воспоминания о президенте "Спартака" Леониде Федуне. У нас были короткие отношения, но хорошие. Я рад, что у "Спартака" появился новый стадион, команду поддерживает много болельщиков. В прошлом сезоне они выиграли премьер лигу и сотворили историю. Когда я работал в России, сильнейшей командой был "Зенит". Я рад, что "Спартаку" удалось завоевать титул.

Напомним, Эмери работал в "Спартаке" с июня по ноябрь 2012 года. Матч против "Динамо" (1:5) стал для него последним во главе красно-белых. Артем Дзюба, выступавший в то время за московскую команду, отказался комментировать разгромное поражение от бело-голубых, заявив: "Пусть говорит наш тренеришка".