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Умер Николай Караченцов. "Спартак" выразил соболезнования

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Актер, болельщик "Спартака" Николай Караченцов умер 26 октября в Москве за день до своего 74-летия. Как сообщает "РИА Новости", у народного артиста России остановилось сердце.

Красно-белые в Твиттере выразили соболезнования родным и близким Караченцова.

Также по случаю смерти Караченцова скорбит объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия".

 

Караченцов снялся в таких фильмах, как "Старший сын", "Собака на сене", "Белые росы", "Трест, который лопнул", "Человек с бульвара Капуцинов". На его счету много театральных работ, среди которых спектакль "Юнона и Авось".

Караченцов 13 лет назад попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить артистическую карьеру.

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