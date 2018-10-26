Умер Николай Караченцов. "Спартак" выразил соболезнования

Актер, болельщик "Спартака" Николай Караченцов умер 26 октября в Москве за день до своего 74-летия. Как сообщает "РИА Новости", у народного артиста России остановилось сердце.

Красно-белые в Твиттере выразили соболезнования родным и близким Караченцова.

Соболезнуем



В Москве на 74-м году жизни скончался замечательный актер, большой поклонник футбола и болельщик #Спартак’а Николай Караченцов.



ФК "Спартак-Москва" выражает глубочайшие и искренние соболезнования родным и близким покойного и всем поклонникам его таланта. pic.twitter.com/lmK4Jevb04 – FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 26 октября 2018 г.

Также по случаю смерти Караченцова скорбит объединение болельщиков "Спартака" "Фратрия".

Николай Петрович Караченцов

27.10.1944 - 26.10.2018



Светлая память, великий актёр... pic.twitter.com/6ZAH2G7uJh – Фратрия (@fratria) 26 октября 2018 г.

Караченцов снялся в таких фильмах, как "Старший сын", "Собака на сене", "Белые росы", "Трест, который лопнул", "Человек с бульвара Капуцинов". На его счету много театральных работ, среди которых спектакль "Юнона и Авось".

Караченцов 13 лет назад попал в аварию и получил тяжелую травму головы, после которой не смог окончательно восстановиться и продолжить артистическую карьеру.