Умер бывший игрок "Локомотива" Разумовский

4 января после продолжительной болезни скончался бывший нападающий "Локомотива" Виктор Разумовский, сообщает официальный сайт железнодорожников. Ему было 86 лет. Форвард защищал цвета "Локо" с 1954 по 1957 год.

Виктор Разумовский – сын экс-голкипера "Казанки" и "Локомотива" Николая Разумовского, выступавшего в клубе с 1934 по 1940 год, мастер спорта СССР, заслуженный тренер РСФСР. С начала девяностых Виктор Разумовский работал в футбольной школе "Чертаново".