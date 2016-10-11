Умар Ньясс: "В матче с ЦСКА фанаты издавали "эти" звуки в мой адрес"

Нападающий "Эвертона" Умар Ньясс отметил, что ему непросто далась жизнь в Москве. Сенегалец с июля 2014-го по февраль 2016-го был игроком "Локомотива", после чего за 14 миллионов фунтов стерлингов перешел в ливерпульский клуб.

– Очень сложно быть черным парнем в Москве, – цитирует The Guardian Ньясса. – Даже по ходу матчей иногда можно услышать, как фанаты делают определенные глупости. Подобные истории происходили и со мной. В гостевой игре против ЦСКА (сентябрь 2015 года) мы заработали пенальти, и я подошел к мячу, но все фанаты начали издавать "эти" звуки... Меня это не беспокоило, я забил гол и ничего им не ответил.

Люди говорят, что российская лига не является сильной, но вы отправьтесь в Москву, там будет определенная погода и определенный стиль футбола. С учетом всего этого, играть там куда сложнее, чем об этом говорят. Если я смог играть в России, почему не получается в Англии? С учетом происходившего в Москве я знаю, что способен изменить свою ситуацию и в английской премьер-лиге.