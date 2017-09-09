Улицы у стадиона "Динамо" будут названы в честь Никулина, Численко и ветеранов бело-голубых

Улицы у строящегося стадиона "Динамо" будут названы в честь артиста Юрия Никулина, экс-нападающего бело-голубых и сборной СССР Игоря Численко и ветеранов "Динамо", информирует пресс-служба "ВТБ Арена Парк". Арена должна быть открыта весной 2018 года.

Эти названия получили наибольшее количество голосов в рамках конкурса. Также были варианты названий в честь бывших игроков, тренеров, комментаторов и архитекторов: Константина Бескова, Алексея Хомича, Михаила Якушина, Вадима Синявского, Гавриила Качалина, Василия Трофимова, Лазаря Чериковера, Аркадия Лангмана и Адама Менеласа.

Если городская комиссия по наименованию улиц в соответствии с регламентом не закрепит юридически данные результаты голосования, его победителями будут названы следующие по рейтингу варианты.