Улицы у стадиона "Динамо" будут названы в честь Никулина, Численко и ветеранов бело-голубых

Улицы у строящегося стадиона "Динамо" будут названы в честь артиста Юрия Никулина, экс-нападающего бело-голубых и сборной СССР Игоря Численко и ветеранов "Динамо", информирует пресс-служба "ВТБ Арена Парк". Арена должна быть открыта весной 2018 года.
Эти названия получили наибольшее количество голосов в рамках конкурса. Также были варианты названий в честь бывших игроков, тренеров, комментаторов и архитекторов: Константина Бескова, Алексея Хомича, Михаила Якушина, Вадима Синявского, Гавриила Качалина, Василия Трофимова, Лазаря Чериковера, Аркадия Лангмана и Адама Менеласа.
Если городская комиссия по наименованию улиц в соответствии с регламентом не закрепит юридически данные результаты голосования, его победителями будут названы следующие по рейтингу варианты.
Dimos*
баламошка Улица Кокорина будет? 11:07_________ исключительно в Махачкале и Санкт-Петербурге
11:39
баламошка
Улица Кокорина будет?
11:07