Улицу у стадиона "Динамо" могут назвать в честь Бескова

Улицы рядом со стадионом "Динамо" могут получить имена советских футболистов и тренеров, сообщает пресс-служба проекта "ВТБ Арена парк". Сейчас идет конкурс на названия трех улиц, для которых отобрано 12 вариантов наименований.

Предлагается увековечить имена следующих советских футболистов и тренеров: Константина Бескова, Михаила Якушина, Гавриила Качалина, Василия Трофимова и Игоря Численко. Кроме того, улицы могут получить названия в честь радиокомментатора Вадима Синявского, знаменитого футбольного вратаря Алексея Хомича и организатора первой команды "Динамо" Федора Чулкова.