Улицу у стадиона "Динамо" могут назвать в честь Бескова

Улицы рядом со стадионом "Динамо" могут получить имена советских футболистов и тренеров, сообщает пресс-служба проекта "ВТБ Арена парк". Сейчас идет конкурс на названия трех улиц, для которых отобрано 12 вариантов наименований.
Предлагается увековечить имена следующих советских футболистов и тренеров: Константина Бескова, Михаила Якушина, Гавриила Качалина, Василия Трофимова и Игоря Численко. Кроме того, улицы могут получить названия в честь радиокомментатора Вадима Синявского, знаменитого футбольного вратаря Алексея Хомича и организатора первой команды "Динамо" Федора Чулкова.
Дополнительная информация
http://vtb-arena.com/press/news/oglashen-short-list-nazvaniy-dlya-novyh-ulits-vozle-stadiona-dinamo
Arkadiy1976
Это куда лучше, чем именами коммунистов или мождахедов называть.
19:27
ДжЫмкО
Проспект Фатоса Бечирая! Звучит же)
19:22