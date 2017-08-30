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19:18 | Футбол — РФПЛ

Улицу у стадиона "Динамо" могут назвать в честь Бескова

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Улицы рядом со стадионом "Динамо" могут получить имена советских футболистов и тренеров, сообщает пресс-служба проекта "ВТБ Арена парк". Сейчас идет конкурс на названия трех улиц, для которых отобрано 12 вариантов наименований.

Предлагается увековечить имена следующих советских футболистов и тренеров: Константина Бескова, Михаила Якушина, Гавриила Качалина, Василия Трофимова и Игоря Численко. Кроме того, улицы могут получить названия в честь радиокомментатора Вадима Синявского, знаменитого футбольного вратаря Алексея Хомича и организатора первой команды "Динамо" Федора Чулкова.

Дополнительная информация

http://vtb-arena.com/press/news/oglashen-short-list-nazvaniy-dlya-novyh-ulits-vozle-stadiona-dinamo

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Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (2)
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Arkadiy1976

Это куда лучше, чем именами коммунистов или мождахедов называть.

19:27

ДжЫмкО

Проспект Фатоса Бечирая! Звучит же)

19:22