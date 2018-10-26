УК "Динамо" опровергло информацию об открытии нового стадиона 2 декабря

Сегодня телеканал "360" со ссылкой на собственные источники распространил информацию, согласно которой 2 декабря 2018 года состоится торжественная церемония открытия комплекса "ВТБ Арена", построенного на месте старого стадиона "Динамо" в Москве.

Пресс-служба УК "Динамо" официально опровергла данную информацию.

- Указанная в новости информация о дате открытия "ВТБ Арены" не верна. Видимо, некоторые источники на рынке знают о ее открытии больше, чем мы, - говорится в сообщении пресс-службы.