15:42 | Футбол — РПЛ

УК "Динамо" опровергло информацию об открытии нового стадиона 2 декабря

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Сегодня телеканал "360" со ссылкой на собственные источники распространил информацию, согласно которой 2 декабря 2018 года состоится торжественная церемония открытия комплекса "ВТБ Арена", построенного на месте старого стадиона "Динамо" в Москве.

Пресс-служба УК "Динамо" официально опровергла данную информацию.

Указанная в новости информация о дате открытия "ВТБ Арены" не верна. Видимо, некоторые источники на рынке знают о ее открытии больше, чем мы, - говорится в сообщении пресс-службы.

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