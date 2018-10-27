Уходит ли Кононов в "Спартак"? Ответ гендиректора "Арсенала"

Генеральный директор "Арсенала" Дмитрий Балашов прокомментировал "СЭ" ситуацию по поводу статуса главного тренера команды Олега Кононова. В субботу он после матча 12-го тура чемпионата России против "Оренбурга" (2:2) встречался с руководством туляков.

- Какова ситуация вокруг Кононова? СМИ отправляют его в "Спартак".

- Олег Георгиевич - главный тренер " Арсенала". Ситуация не изменилась.

Ранее сам Кононов на послематчевой пресс-конференции сказал, что на тему "Спартака" общаться не будет. При этом он не стал говорить, что останется в "Арсенале" до конца контракта. (Андрей Михайлов)

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