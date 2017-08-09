Угрозы проведению матча "Спартак" - "Арсенал" нет

Встреча 5-го тура чемпионата России, в которой сегодня вечером красно-белые должны принять клуб из Тулы, состоится в намеченные сроки и начнется 19.30 по московскому времени.

Ранее сообщалось, что с "Открытие Арены" были эвакуированы десятки человек после звонка об угрозе взрыва. На данный момент мужчина, сообщивший об этом, уже задержан полицией. Добавим, что по информации официального сайта арены, сегодня до старта встречи было запланировано проведение четырех экскурсионных туров.

– Матчу ничего не угрожает, все сотрудники служб стадиона уже вернулись на рабочие места, – сообщил "СЭ" член совет директоров "Спартака", генеральный директор ООО "Стадион "Спартак" Андрей Федун. – Сотрудники правоохранительных органов проверили все помещения, выполнив свою работу быстро и четко. (Вячеслав КОРОТКИН)

Напомним, что сегодня на стадионе, который находится в Тушине, "Спартак" должен провести матч 5-го тура чемпионата России с "Арсеналом", начало игры – в 19.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.

СМИ: Десятки людей эвакуированы со стадиона "Спартак"//

Полиция задержала мужчину за звонок об угрозе взрыва на стадионе "Спартака" //

Оцепление снято. В спартаковском музее проходят экскурсии