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20:34 | Футбол — РФПЛ

Угроза лимита. Из-за травмы Оздоева Бердыеву пришлось делать две замены

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"Рубин" сделал две замены в середине второго тайма матча 9-го тура премьер-лиги против "Спартака".

Чтобы заменить Магомеда Оздоева, ​главному тренеру казанцев Курбану Бердыеву из-за лимита "5+6" пришлось сначала заменить исландца Рагнара Сигурдссона на россиянина Егора Сорокина, и только потом вместо россиянина Оздоева выпустить бельгийца Максима Лестьенна.

В стартовом составе "Рубина" на поле вышли пять россиян: Сергей Рыжиков, Эльмир Набиуллин, Владимир Гранат, Магомед Оздоев и Максим Канунников.

Трансляция матча "Спартак" – "Рубин"

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 9-й тур
Материалы других СМИ
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КОММЕНТАРИИ (1)
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serzheo

СЭ, вы бы написали про игрока из 3-го дивизиона Черногории, которого недавно приобрел Амкар. Кто, зачем и почему... А мы порассуждаем об "угрозе лимита"...

20:47