Угроза лимита. Из-за травмы Оздоева Бердыеву пришлось делать две замены

"Рубин" сделал две замены в середине второго тайма матча 9-го тура премьер-лиги против "Спартака".
Чтобы заменить Магомеда Оздоева, главному тренеру казанцев Курбану Бердыеву из-за лимита "5+6" пришлось сначала заменить исландца Рагнара Сигурдссона на россиянина Егора Сорокина, и только потом вместо россиянина Оздоева выпустить бельгийца Максима Лестьенна.
В стартовом составе "Рубина" на поле вышли пять россиян: Сергей Рыжиков, Эльмир Набиуллин, Владимир Гранат, Магомед Оздоев и Максим Канунников.
- Рубин
- Курбан Бердыев
- Сергей Рыжиков
- Владимир Гранат
- Максим Канунников
- Спартак (футбол)
- Магомед Оздоев
- Эльмир Набиуллин
- Рагнар Сигурдссон
- Максим Лестьенн
serzheo
СЭ, вы бы написали про игрока из 3-го дивизиона Черногории, которого недавно приобрел Амкар. Кто, зачем и почему... А мы порассуждаем об "угрозе лимита"...
20:47