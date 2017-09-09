Угроза лимита. Из-за травмы Оздоева Бердыеву пришлось делать две замены

"Рубин" сделал две замены в середине второго тайма матча 9-го тура премьер-лиги против "Спартака".

Чтобы заменить Магомеда Оздоева, ​главному тренеру казанцев Курбану Бердыеву из-за лимита "5+6" пришлось сначала заменить исландца Рагнара Сигурдссона на россиянина Егора Сорокина, и только потом вместо россиянина Оздоева выпустить бельгийца Максима Лестьенна.

В стартовом составе "Рубина" на поле вышли пять россиян: Сергей Рыжиков, Эльмир Набиуллин, Владимир Гранат, Магомед Оздоев и Максим Канунников.

Трансляция матча "Спартак" – "Рубин"