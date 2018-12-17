"Уфе" нужен белорусский Ибрагимович и башкирский Пирло. Уфимский клуб намекнул на трансферы

"Уфа" опубликовала на своем Youtube-канале шутливый видеоролик. Генеральный директор башкирской команды Шамиль Газизов​ обсудил с Дедом Морозом потенциальные трансферы в зимнее трансферное окно.

– Казахский Месси в "Уфе" есть. Теперь нам нужен белорусский Ибрагимович и башкирский Пирло, – сказал Дед Мороз в видеоклипе официального Youtube-канала уфимской команды.

"Уфа" занимает 14-е место в РПЛ с 16 очками.

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