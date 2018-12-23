"Уфе" - 8 лет. Путь от Канчельскиса до еврокубков

Сегодня клубу премьер-лиги "Уфа" исполнилось 8 лет. Команда была создана 23 декабря 2010 года. Первым ее тренером стал бывший тренер сборной России Андрей Канчельскис.

Весной 2011 года "Уфа" дебютировала в Кубке России и ПФЛ. В дебютном сезоне-2011/12 команда заняла второе место в зоне "Урал-Поволжье". Сезон "Уфа" заканчивала с новым главным тренером Игорем Колывановым. В результате отзыва лицензии у брянского "Динамо" башкирская команда вышла в ФНЛ.

В сезоне-2013/14 "Уфа" стала четвертой в ФНЛ, а в стыковых матчах обыграла "Томь" (5:1, 1:3). В премьер-лиге команду возглавляли Колыванов, Евгений Перевертайло, а также Виктор Гончаренко, ушедший впоследствии в ЦСКА, и Сергей Семак, возглавивший летом этого года "Зенит". Под руководством Семака "Уфа" добилась лучшего результата в истории - в сезоне-2017/18 она заняла шестое место и попала в Лигу Европы.

В этом сезоне "Уфа" дебютировала в еврокубках, уже под руководством Сергея Томарова. По ходу сезона его сменил Дмитрий Кириченко.